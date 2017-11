13 novembre : une marche des musulmans contre le terrorisme

publié le 13/11/2017 à 16:15

La marche partie du mur de la Paix au Champ de Mars ce lundi 13 novembre 2017 s'est terminée au Bataclan, un des lieux des attentats qui ont touchés Paris le 13 novembre 2015. Organisée par l'écrivain Marek Halter, cette marche a réuni des musulmans de tous horizons pour commémorer le deuxième anniversaire de ces attentats. Des Imams et des musulmans de la planète entière étaient présents afin de marcher pour la paix et s'opposer au terrorisme islamique.



Présent à l'événement, Mohamed Amghar rescapé de l'attaque au Stade de France à Saint-Denis s'est confié au micro de RTL : "J'étais aussi invité par le maire de Saint-Denis au Stade France, mais j'ai choisi de venir ici pour marcher". Il était agent de sécurité le soir de l'attaque et était donc en première ligne. "J'ai refusé l'entrée au terroriste, j'ai reçu cinq impacts de balles".

Mohamed Amghar a donc gravement été blessé et il si il s'exprime deux ans après c'est pour dénoncer l'amalgame fait entre terrorisme islamique et l'Islam dans son ensemble. "Nous sommes victimes en tant que musulmans. Car on nous voit comme terroristes", regrette-t-il avant de conclure : "Je suis là pour dire que musulmans, chrétiens ou juifs on doit être main dans la main et paix pour l'humanité !"