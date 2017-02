REVUE DE TWEETS - L'affaire Théo, qui agite l'opinion publique depuis une semaine, a ému certains twittos, qui partagent ce hashtag pour le moins discutable... visant pourtant à soutenir le jeune homme.

par Clémence Bauduin publié le 10/02/2017 à 17:40

L'initiative visait à soutenir Théo, mais le hashtag #jesuisbamboula, devenu contagieux sur Twitter ce 10 février, a de quoi interpeller. Relayée par de nombreux soutiens du jeune homme agressé vendredi 2 février par des policiers à Aulnay-sous-Bois, la phrase de soutien, si elle partait d'un bon sentiment, affiche également un terme raciste qui n'a pas manqué d'indigner d'autres internautes.



#Jesuisbamboula, qui revient notamment sur la polémique déclenchée par Lug Poignant dans l'émission C dans l'air, vise à condamner cette même injure et l'acte de violence dont Théo, 22 ans, a été victime. C'est donc dans une démarche pacifiste, et n'y voyant visiblement pas de mal, que certaines personnes ont tweeté des messages comportant le hashtag, dans le but de condamner le racisme et d'apporter leur soutien à Théo.

#jesuisbamboula ! Non à la banalisation de cette saloperie qu'est le racisme ! — Michel Mompontet (@mompontet) 10 février 2017

C'est même plus Théo que sa touche c'est une communauté Et c'est grave

Force au renoi #jesuisbamboula — The Finisher (@faressLLA) 10 février 2017

#jesuisbamboula et fier de l'être :) — Alioune Dia (@aliounedia) 10 février 2017

Mais d'autres internautes ont jugé inapproprié le terme de "bamboula", qui annule de fait le message de départ.

Par contre #jesuisbamboula vous pouvez vous le gardez j'ai assez souffert quand j'étais petite Avec ce nom ¿ je refuse cela. — Bæ ¿ (@SuzannaaKilloow) 10 février 2017

#jesuisbamboula

C'est justement à cause de ce genre de hashtag que les gens restent dans la dérision par rapport à ce terme .. Je pense — Yann. (@Maakuendos243) 10 février 2017

Les noirs se sont battus pour qu'on efface ce mot de nos vies et vous vous créer des hastags #JeSuisBamboula — Mechalan (@zareypi_binks) 9 février 2017

Certains ont proposé des alternatives moins discutables. Trop tard. Le hashtag est devenu viral, suscitant le débat entre anti-racistes et... anti-racistes. Une discussion dommageable qui élude la gravité de l'agression dont Théo a été victime.