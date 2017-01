Dans les coulisses de la tournée de Jeanne Cherhal

INVITÉE RTL - La chanteuse achèvera sa tournée par un concert à l’Olympia ce mercredi 25 janvier.

Pour un journal un peu plus inattendu qu’à l’accoutumée, puisqu’un sanglier a percuté son Thalys en provenance de Bruxelles, la chanteuse Jeanne Cherhal a fait une pause dans sa tournée pour s’installer dans les studios de RTL. Depuis plusieurs mois, elle enchaîne les concerts, seule au piano, en interprétant un ensemble de chansons choisies dans son répertoire. "C’est un peu un petit plaisir que je me fais, j’ai pioché dans mes cinq disques en me faisant plaisir", reconnaît-elle alors que son dernier album remonte, Histoire de J, remonte au moins de mars 2014. "Il y a quelques inédits quand même", rassure-t-elle en riant.



L’artiste qui avait reçu un disque d’Or en 2004 a tenu à ce qu’on consacre un reportage à l’association Emmaüs pour son passage à RTL, à la veille du dixième anniversaire de la mort de l’abbé Pierre. La chanteuse souhaitait notamment mettre en valeur la fonction de passeur de culture. Jeanne Cherhal avait elle-même réalisé un livre disque, L’eau, tiré à seulement 1.000 exemplaires.

L'écrivain Véronique Ovaldé invitée

Ce mercredi 25 janvier, Jeanne Cherhal fera son dernier concert à l’Olympia. Parmi ses coups de cœurs du moment, elle confie qu’elle écoute en boucle les chanson Barbagallo lorsqu’elle se fait maquiller dans sa loge. Pour ce Journal inattendu, la chanteuse a choisi d’inviter son amie l’écrivain Véronique Ovaldé. Elle confie avoir été particulièrement séduite par “l’oralité de sa littérature”. Elle glisse au passage qu’elle a “dévoré” son dernier roman, Soyez imprudents les enfants.



Mais Jeanne Cherhal va également avoir une surprise en découvrant que le chanteur et guitariste Jean-Philippe Nataf, membres du groupes Les Innocents, intervient dans l'émission. Avec la chanteuse, ils ont formé un duo électrique, baptisé Red Legs où, portant des longues chaussettes rouges (qui donnent leur nom au duo), ils effectuent des reprises de classiques de la chanson.