"Nous sommes dans la compétition mondiale depuis quasiment deux siècle", se félicite Emmanuel Hoog, qui préside l'agence depuis 2010.

par Bernard Poirette publié le 14/01/2017 à 14:44

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Accession de Donald Trump au pouvoir, élections présidentielles qui approchent à grand pas en France et en Allemagne, l'année qui s'annonce sera éminemment politique. Une période qui sera bouillonnante pour l'Agence France Presse chargée de collecter, vérifier, recouper et diffuser l'information auprès des médias internationaux. Avec Associated Presse et Reuters, l'AFP fait partie des agences les plus influentes du monde. "Nous sommes dans la compétition mondiale depuis quasiment deux siècle", se félicite Emmanuel Hoog, qui préside l'APF depuis 2010.



Et pour rester compétitif, Emmanuel Hoog veut ériger la vidéo comme "quatrième pilier" de l'agence, à côté du texte, de la photo et de l'infographie. "Nous n'avons pas une production vidéo à la hauteur", convient l'ancien énarque, convaincu des bienfaits apportés par les nouvelles technologies. Même si à l'heure des Fake News et des réseaux sociaux, l'AFP se doit de gérer la profusions des informations afin d'éviter les erreurs. "Face à cette rumeur médiatique qui nous entoure (...) nous sommes un élément de certification", assure celui qui a présidé l'INA.



Et pourtant, en février 2015, l'agence annonçait à tort le décès de Martin Bouygues. Une information erronée reprise par la plupart des médias. Le patron de l'AFP y voit un "dysfonctionnement dans les procédures de l'agence". Pour ne pas briser le "contrat de confiance" noué avec les rédactions, l'AFP a immédiatement reconnu son erreur.