C'est un des procès les plus suivis de l'année. Lundi 24 janvier, les yeux se sont rivés sur la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris où Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït Boulahcen, sont jugés. Les deux premiers pour recel de malfaiteurs terroristes, et le troisième pour non-dénonciation de crimes terroristes. Le 7 février, c'était la dernière occasion qu'ont eu les prévenus pour convaincre le tribunal de leur innocence.



Dans ses dernières déclarations, Jawad Bendaoud a souhaité répondre à Nicole Belloubet : "Avant de vous occuper de mon cas, je vous conseille de vous feriez mieux de vous occuper des surveillants" de prison. Alors que le tribunal ne rendra sa décision que le 14 février prochain, la ministre de la Justice avait commenté le procès en plein milieu.

"L'institution judiciaire fera son travail, avait assuré la garde des Sceaux. La sanction qui sera prononcée le sera, quels qu'aient été les propos du logeur en question". Des propos qui avaient fait bondir les avocats de la défense.



"Nous craignons que ce comportement soit une atteinte à votre tribunal, avait déclaré maître Xavier Nogueras, avocat de Jawad Bendaoud. (Nicole Belloubet) n'est pas venue (au procès, ndlr) et réagit à des propos rapportés dans les médias et la presse. C'est une atteinte évidente à la présomption d'innocence".



Dans sa réponse à la ministre, Jawad Bendaoud fait référence à la crise qui a touché les prisons après l'agression de trois surveillants à Vendin-le-Vieil mi janvier.