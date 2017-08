Bouches-du-Rhône : un homme soupçonné de 16 départs de feu arrêté

publié le 11/08/2017 à 13:13

Il est soupçonné d'avoir déclenché 16 incendies ayant consumé 120 hectares de végétation. Un jeune homme de 19 ans a été arrêté mercredi 9 août à son domicile, et a reconnu avoir été à l'origine de 8 incendies entre le 25 mai et le 24 juin derniers, aux alentours d'Istres et Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhônes. Il pourrait également être à l'origine de 8 autres incendies qui ont ravagé le Sud-Est le mois dernier.



Actuellement en garde à vue à Marseille, le jeune homme est décrit par France Bleu Provence comme "fasciné par le feu". Ce pyromane était recherché dans tout le département provençal par une quarantaine d'enquêteurs. Il agissait avec un simple briquet, et attendait de voir les secours et les pompiers débarquer pour combattre les flammes.

Une information judiciaire a été ouverte pour "incendie volontaire". Le jeune homme, qui doit être présenté vendredi au parquet d'Aix-en-Provence, risque 15 ans de prison.