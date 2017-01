Incendie à Fontenay-sous-Bois : la mère aurait en réalité tué ses enfants

C'est la seule survivante du drame, âgée de 6 ans, qui a raconté ce qui s'est passé le 31 décembre dans l'appartement familial.

publié le 03/01/2017

Le 31 décembre, une mère et ses deux enfants âgés de 3 et 6 ans ont trouvé la mort en se défenestrant de leur appartement, situé au 13e étage, pour échapper à un incendie. Une fillette de 6 ans a survécu et est depuis hospitalisée à l'hôpital Necker. Mais 48 heures après, la thèse de l'accident semble s'éloigner. Samedi, alors que son mari est absent, cette maman s'est jetée par la fenêtre de son appartement après avoir défenestré deux de ses enfants.



C'est la petite fille de 6 ans qui a tout raconté aux enquêteurs. Celle-ci a réussi à s'échapper et à se cacher dans une pièce du domicile familial. Elle a tout d'abord vu sa mère tenter de mettre le feu à l'appartement, avant de frapper ses enfants. "Ils ont bien été frappés avec un objet contondant", confirme un policier au journal le Parisien. La survivante présente d'ailleurs un traumatisme crânien avec une plaie.

Une mère dépressive qui avait confié vouloir se suicider

En se penchant du côté de la mère, les enquêteurs découvrent une femme au profil psychologique trouble. Un voisin a confié qu'elle était dépressive et qu'elle avait déjà affirmé vouloir se suicider. Celle-ci avait d'ailleurs récemment fait l’objet d’une hospitalisation d’office. La famille aurait déjà été signalée aux services sociaux, en partie car les enfants manquaient l’école trop souvent, précise le journal le Parisien.



Pour le moment, ces informations n'ont pas été confirmées ou infirmées par le parquet de Créteil. Une grande veillée funèbre, d’ici à une dizaine de jours, aura lieu dans une grande salle prêtée par la ville de Fontenay-sous-Bois, qui a également prévu un relogement au plus vite si le père le souhaite.