publié le 05/06/2017 à 16:04

Avis à ceux qui n'ont toujours pas déclaré leurs revenus en ligne. Vous n'avez plus que jusqu'au mardi 6 juin, minuit, pour effectuer votre déclaration de revenus en ligne si vous résidez dans les départements numérotés du 50 au 979. Pour cela, il faut se rendre sur le site www.impots.gouv.fr.



En revanche, il est trop tard pour tous ceux qui habitent dans les départements numérotés de 1 à 49. Même chose pour les contribuables qui devaient déclarer leurs impôts en version papier. La date limite pour l'envoi aux centres des finances publiques était fixée au 17 mai.

Cette année, tous les contribuables avec un revenu fiscal de référence en 2015 supérieur à 28.000 euros sont dans l'obligation de déclarer leurs revenus via internet.



Attention, déclarer ses revenus au-delà des dates limites n'est pas sans conséquence puisqu'une majoration de 10% du montant initial peut être appliquée en cas de retard. Majoration qui peut atteindre 20% quand la déclaration est effectuée dans les 30 jours qui suivent une mise en demeuret. Et ceux qui ne voudraient pas payer leurs impôts peuvent être condamnés jusqu'à 7 ans de prison et à 2 millions d'euros d'amende.