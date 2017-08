et La rédaction numérique de RTL

Sale temps pour les bases de loisirs. Alors que le soleil et la chaleur sont revenus en début de semaine, l’éclaircie a été de courte durée. Avec un mercure en berne - sous les 20 degrés la semaine dernière - et de fortes averses, le nombre d'entrées s'est effondré dans les bases de loisirs d'Île-de-France selon les informations recueillies par RTL.



Depuis le 1er août, la chute de fréquentation a chuté en moyenne de 20% à 90% selon les bases, avec des écarts abyssaux sur certains jours. Par exemple, l'île de loisirs de Jablines-Annet (Seine-et-Marne), l'une des quatre plus importantes, a enregistré 50 entrées samedi 12 août, contre 6.000 en moyenne par jour lors d’un mois août habituel.

Une baisse de 90% par rapport à 2016

Même constat dimanche à celle d'Étampes dans l'Essonne, avec seulement quelques dizaines de vacanciers prêts à se baigner, alors qu'il en faut 1.200 pour équilibrer la saison. Quant à la base du Val-de-Seine, dans les Yvelines, le plus beau jour d'août a attiré 500 vacanciers, soit 5 fois moins qu'en temps normal (2.500).

Le nombre d'entrées à la base de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) a chuté de 22% depuis début août, d'au moins 30% sur celle de Buthiers (Seine-et-Marne), de moitié pour la base de Bois le Roi (Seine-et-Marne), de 47% sur la base du Port aux Cerises à Draveil (Essonne) qui a carrément fermé l'espace baignade samedi dernier.



Sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy en Seine-et-Marne, la fréquentation depuis le 1er août s'effondre même de 90% par rapport à l'an dernier ! L’été 2017 risque de peser durablement sur les bases de loisirs franciliennes qui ne pourront pas rééquilibrer leurs comptes dans la dernière quinzaine.