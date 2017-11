publié le 25/11/2017 à 09:29

Ce samedi 25 novembre marque la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au cours de la matinée, Emmanuel Macron prendra la parole devant 200 personnes à l'Élysée, et dévoilera son plan contre les violences sexistes et sexuelles, engagé pour cinq ans. Une promesse qu'il avait faite au cours de la campagne présidentielle. Le président de la République décrétera également l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat".



Invitée de RTL ce samedi 25 novembre, la juriste et militante féministe Clara Gonzales, à l'origine de l'appel #SoyezAuRdv lancé à Emmanuel Macron et du numéro anti-relous, demande qu'un budget important soit débloqué pour éradiquer les violences faites aux femmes.

"Cette année, en Espagne, il y a eu un milliard d'euros débloqué. Si l'Espagne débloque un milliard, on peut difficilement faire moins en France", fait valoir la militante. Un budget qui serait consacré à la formation de tous les professionnels, notamment, mais aussi à la création de places d'hébergement pour les femmes en situation d'urgence.

225.000 femmes victimes de violences sexuelles chaque année en France

Pour Clara Gonzales, il y aura un avant et un après affaire Weinstein. Selon les estimations, quelque 225.000 femmes sont victimes de violences sexuelles en France, chaque année. "Au mois d'octobre, il y a eu 30% de dépôts de plaintes en plus en gendarmerie", déclare la juriste, pour qui cette recrudescence de plaintes est notamment du fait des révélations à propos de l'affaire Weinstein.



Ce samedi matin, Clara Gonzales demande au président de la République d'être "au rendez-vous". À présent, "aux citoyens, aux citoyennes, aux entreprises et au gouvernement de se saisir de la question. (...) On parle de transformer la culture du viol en culture de protection", conclut-elle.