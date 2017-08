publié le 26/08/2017 à 08:46

Une semaine après de nouveaux rebondissements dans l'affaire des militaires agressés à Levallois-Perret en août 2016, des femmes de militaires vont manifester dans les rues de Paris, ce samedi 26 août. Un fait rare, pour s'exprimer à la place de leur conjoint, soumis au devoir de réserve.



Pour Lætitia, organisatrice de l'événement, la manifestation a un but principal : "Dénoncer tout ce qui se passe dans nos armées", notamment les "coupes budgétaires. On demande toujours plus à nos militaires et on leur donne toujours moins", se désole-t-elle au micro de RTL.

"L'opération Sentinelle est une partie du problème, mais on ne la remet pas en cause", assure-t-elle. "Ce qu'on remet en cause, c'est la façon dont c'est mené". Lætitia insiste sur le fait que les "militaires n'ont aucun droit" de se défendre. "Ce ne sont pas des supplétifs de la police nationale", explique-t-elle.

Une revendication de droits pour les militaires

Outre les attaques dont ont pu être victimes les militaires, comme celles de Levallois-Perret ou Notre-Dame de Paris, Lætitia parle des petites agressions quotidiennes infligées aux hommes de l'armée qui patrouillent dans les rues françaises à cause de la menace terroriste.



"Sans compter les insultes, tous les jours ils se font cracher dessus." Face à cette situation, cette épouse de militaire ne demande qu'une chose. "Soit il faut retirer Sentinelle, soit il faut donner à nos militaires leurs prérogatives de militaires".



La manifestation se déroulera rue de Grenelle et sur le boulevard des Invalides, ce samedi 26 août à partir de 13 heures.