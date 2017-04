Idir rend hommage à la chanson française dans "Ici et Ailleurs"

publié le 14/04/2017 à 21:01

On a découvert Idir en 1970 avec le succès planétaire A vava inouva. Aujourd'hui, le chanteur algérien revient avec Ici et Ailleurs, un album où il reprend les classiques de la chanson française en duo. À ses côtés, on trouve Charles Aznavour, Maxime le Forestier, Francis Cabrel, Patrick Bruel, Bernard Lavilliers, Grand Corps Malade, Tryo et Gérard Lenorman. "Je n'ai jamais fait de cadeau à la chanson française. J'en ai reçu beaucoup. La chanson française m'a émerveillé et il était temps de restituer des choses. Donc je me suis immiscer dans ce milieu de la chanson française et j'ai demandé à ce qu'on fasse des choses ensemble", explique Idir.



Parmi les reprises, on trouve La Corrida, La Bohème, Jardin d'hiver ou encore L'Hymne de nos campagnes. Des chansons qui ont illuminé la vie de cet artiste. "Elles ont toutes joué un rôle important dans ma vie", reconnait l'artiste. Cela n'a pas été simple de faire chanter les artistes en kabyle. "Surtout avec Charles Aznavour parce que c'est un puriste. Il veut vraiment prononcer comme ça se fait. Des fois je lui trouvais des mots un peu plus faciles à prononcer, mais il ne voulait pas", raconte Idir. "Comme c'est monsieur Charles, c'est difficile, mais il m'a mis à l'aise".

Si Idir se produit en France, il n'a pas chanté en Algérie depuis 1979. "Il y a toujours des animosités entre les gens comme moi et le pouvoir, parce qu'on est pas d'accord avec tout ce qu'il raconte et surtout avec le programme qu'il destine aux Algériens".