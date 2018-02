publié le 12/02/2018 à 09:15

Au malaise des personnels de santé, récemment mis en lumière avec le #BalanceTonHosto, vient s'ajouter le ras-le-bol des familles de patients. Au service pédiatrie de l'hôpital Delafontaine (Seine-Saint-Denis), une mère de famille, incitée par les soignants à passer la nuit auprès de son enfant de deux ans, a été contrainte de dormir par terre.



Un simple drap lui a été proposé en guise de matelas, décrit Laurence à nos confrères du Parisien. "Il n’y avait qu’une chaise en plastique, et dessus, un simple drap et une couverture. J’ai regardé les infirmières en leur disant : c’est pas possible, je ne vais pas dormir par terre !"



Mais la mère de famille se rend très vite compte que toutes les mamans qui souhaitent veiller leur bambin vivent le même calvaire. "Je me suis senti comme un animal. Il faisait froid, je n’ai dormi qu’une heure avec mon manteau. Je me suis levée avec un mal horrible au dos. Au réveil, je leur ai dit que c’était inadmissible."



Son indignation est partagée par les personnels de santé. "Les infirmières m’ont dit elles-mêmes qu’elles n’arrêtaient pas de se battre à ce sujet." Cette expérience démontre la dégradation des conditions d'accueil à l'hôpital. "C’est incompréhensible que l’hôpital ne mette pas à disposition au moins un tapis de sol ou un matelas ! C’est pas ça qui coûte cher."

Selon la mère de famille, un projet de rénovation augmentera la capacité de lits pour les parents... en 2020. "Aujourd’hui, si mon enfant tombe malade, je serais obligée d’aller dans un autre hôpital", déplore-t-elle.