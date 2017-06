publié le 19/06/2017 à 11:40

Un homme âgé de 57 ans a trouvé un moyen inhabituel pour échapper à un huissier, à Neuil, près de Limoges (Haute-Vienne). Mardi 13 juin, dans la matinée, un huissier, accompagné de son clerc et d'un serrurier, se présente chez lui pour réaliser un inventaire de ses biens, procédure habituelle dans les dossiers de surendettement. Mais l'homme ne compte pas se laisser faire et lâche des abeilles sur l'équipe, rapporte Le Populaire du Centre.



L'huissier a été transporté au CHU de Limoges à cause d'un soupçon d'allergie, après avoir été piqué à plusieurs reprises par les abeilles. Une autre personne présente sur place a été piquée, mais sans gravité. L'habitant a alors décidé de se retrancher chez lui. Les gendarmes ont échoué à faire sortir l'homme de son domicile, malgré des négociations.

Ce n'est que vers 19 heures que les forces de l'ordre ont réussi à pénétrer dans le domicile et à interpeller l'homme. Ce dernier s'est rendu sans violence, a indiqué le procureur de la République de Limoges. L'homme a été placé en garde à vue et devait être examiné par un psychiatre.