Fortes turbulences sur un vol Paris-Kunming, 26 passagers blessés

publié le 18/06/2017 à 16:06

Les passagers du vol MU744 de la China Eastern Airlines ont eu une sacrée frayeur dimanche 18 juin, dans les derniers instants de leur voyage entre Paris et Kunming, dans le sud de la Chine. Au moins 26 d'entre eux ont été blessés, dont quatre sérieusement, lors de turbulences l'appareil effectuait sa descente vers l'aéroport international de Kunming Changshui, selon l'agence Chine nouvelle.



Les passagers sont soignés pour des fractures, des coupures et des contusions liées à la chute de bagages ou des collisions avec les compartiments à bagages, explique l'agence en citant les hôpitaux. On ignore la nationalité des blessés. "Nous avons ressenti de fortes turbulences à deux reprises et trois fois une petite. Tout cela a duré une dizaine de minutes", a confié un passager à la sortie de l'appareil.

China Eastern Airlines a souligné sur son blog après cet incident la nécessité d'accrocher sa ceinture. L'avion a atterri vers 9 heures (heures locales) dimanche, avec une heure de retard sur l'horaire prévu, selon Chine nouvelle. La compagnie aérienne n'a pas pu être contactée dans l'immédiat. "Nous avons applaudi quand l'appareil a atterri sans encombre. Nous nous considérons comme chanceux que l'avion ne se soit pas écrasé", a déclaré un autre passager, Shang, à l'agence Chine nouvelle.