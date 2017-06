publié le 18/06/2017 à 15:59

Ils veulent reconstruire leur relation. En attendant, un homme et une femme de Calais ont dû comparaître devant le tribunal correctionnel de Calais (Pas-de-Calais) pour des faits de violences conjugales réciproques. Une fait divers tristement commun, si ce n'est le motif des violences qui est quant à lui pour le moins original, relate le quotidien régional Nord Littoral.



"Mon compagnon a une addiction, il passe ses journées et ses nuits en combinaison de plongée", raconte la femme, mère de deux enfants avec cet homme avec lequel elle a passé deux ans en couple. Les deux protagonistes ont porté plainte l'un contre l'autre après deux violentes disputes survenues en décembre 2016 et février 2017. Les coups qu'ils se sont portés seraient allés jusqu'à une tentative d'étranglement.

"Tout ce qu'on veut aujourd'hui c'est reconstruire notre couple, nous sommes allés trop loin dans les violences par rapport à cette addiction et aujourd'hui c'est derrière nous", a confié le mari au quotidien Nord Littoral. L'homme, conscient du problème dont il souffre, a déclaré se faire soigner. Chacun victime et coupable, ils ont tous deux écopé de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Assorti d'une interdiction de port d'une combinaison de plongée ?