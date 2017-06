Paris : ils braquent les diamants du coffre-fort et laissent un mot d'excuses

Il braque le coffre-fort et laisse un mot pour s'excuser

et Clarisse Martin

13/06/2017

L'affaire avait été pensée et préparée. Un diamantaire très réputé à Paris, spécialiste des pierres rares et précieuses a été visé par une expédition de cambrioleurs, dans le week-end du 11 juin, alors que son adresse était tenue secrète. Pour accéder à l'appartement, les malfaiteurs se sont introduits dans l'appartement jouxtant le bureau, ont détruit la cloison et ont attaqué le coffre-fort à l'aide d'un chalumeau.



En repartant avec les bijoux, les voleurs ont assuré leurs arrières en effectuant un crochet par la loge de la gardienne afin de récupérer les bandes de vidéo-surveillance. Un détail qui aurait pu les trahir. Les cambrioleurs ont même eu l'audace de signer leur geste, à l'instar d'Albert Spaggiari lors de son casse à la Société générale de Nice en 1976. Ils ont laissé à l'adresse du propriétaire spolié un mot sur un tableau. "Ni armes ni violence désolé pour le dérangement".

Si l'attention est là, il n'est en revanche pas certain qu'elle attendrisse les policiers de la Brigade de répression du banditisme (BRB), chargés d'enquêter et de faire la lumière sur cette affaire de cambriolage. Le préjudice s'élève aux alentours de deux millions d'euros, en bijoux et en pierres précieuses.