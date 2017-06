publié le 10/06/2017 à 23:45

C'est un homme aux secrets bien gardés. Un sexagénaire est soupçonné d'avoir tué son fils de 14 ans puis laissé son cadavre se décomposer pendant près d'un an et demi dans leur appartement de Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. L'homme est visé par une information judiciaire ouverte ce samedi 11 juin.



L'enquête a été ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans a indiqué le parquet de Nanterre. Selon une information du Parisien, le cadavre a été découvert par la police, mardi 6 juin au domicile de l'homme. Ce dernier ne payait plus son loyer depuis deux ans, un huissier s'est donc présenté chez lui. Une fois la porte ouverte, l'huissier accompagné d'un serrurier et de la police ont tout d'abord vu du sang au sol, avant de découvrir une scène d'horreur : un corps putréfié "asséché, presque momifié", a détaillé un proche de l'affaire. Selon les policiers, le corps était en "état de décomposition, allongé sur le sol". L'homme de 65 ans présentait quant à lui plusieurs blessures qu'il s'était faites au thorax et à l'abdomen.

L'homme conteste avoir tué son fils

D'après les résultats de l'autopsie, le cadavre retrouvé a été identifié comme celui du fils, qui avait disparu depuis plusieurs mois. Le sexagénaire a alors expliqué aux policiers qu'il s'était disputé avec son fils le soir de la Saint-Sylvestre 2015, ce dernier étant âgé de 14 ans. L'homme a toutefois contesté l'avoir tué.

Le suspect toujours hospitalisé, son état de santé est "compliqué" et son "pronostic vital réservé", selon une source proche du dossier. Le parquet de Nanterre a demandé la délivrance d'un mandat dans le but de le présenter à un juge d'instruction, ainsi que son placement en détention provisoire.