Une dentiste américaine a repéré qu'une odeur de moisissure s'échappait du jouet en plastique de son enfant.

Crédit : AURELIA BAILLY / AFP Un bébé en train de jouer avec Sophie la girafe (image d'illustration)

par Marie-Pierre Haddad publié le 17/01/2017 à 17:56

11 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un jouet indémodable, très prisé par les nourrissons qui le mordillent sans cesse. Sophie la Girafe est connue dans le monde entier et plébiscitée par les parents. Mais une dentiste pour enfants a fait une découverte regrettable. Comme le raconte Le Huffington Post, Dana Chianese a souhaité nettoyer le jouet et s'est rendue compte qu'une odeur de moisissure s'échappait du petit trou situé sur l'animal en plastique.



Intriguée, elle a décidé de découper le jouet et a remarqué que "de la moisissure malodorante, dégoûtante s'était développée dans le jouet à mâcher préféré de (son) bébé", explique-t-elle sur le site Good House Keeping. Elle ajoute : "Ça me fait encore de la peine de savoir que pendant des mois, j'ai autorisé mes bébés mâcher des jouets moisis. Depuis, je n'achète plus et je ne recommande plus à mes patients, de jouets à mâcher lorsqu'ils ont un trou". Le Huffington Post souligne que Dana Chianese n'est pas la première a avoir fait cette découverte. En février 2016, une internaute avait publié un message sur Amazon : "Attention ! Si vous avez un bébé baveux, de l'humidité peut se déposer par le trou et vous finirez avec de la moisissure".



Vulli, qui est l'entreprise française qui fabrique Sophie la Girafe, affirme que le jouet est "composé à 100% de gomme naturelle et que les conditions de nettoyage doivent être attentivement respectées. Comme indiqué sur l'emballage et dans la notice d'utilisation à l'intérieur du paquet, nous recommandons de nettoyer la surface de Sophie la Girafe avec un chiffon humide".