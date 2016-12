BILLET - Le journaliste revient sur l'hommage rendu par les élèves d'un collège de Côte-d'Or à leur professeur d'EPS qui prend sa retraite.

> Haie d'honneur pour un prof : "Moi aussi j'applaudis Alain Donnat", lance Nicolas Domenach Crédit Image : Maxime Villalonga Crédit Média : Nicolas Domenach Télécharger

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 12:39

30 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un hommage "exceptionnel et bouleversant" qu'ont rendu les élèves du collège Paul-Fort de Is-sur-Tille, en Côte-d’Or. Mi-décembre, ils ont été plus de 700 à faire une haie d’honneur et d’applaudissements pour leur professeur d’éducation physique, Alain Donnat, "qui mérite bien qu’on le nomme, car il partait à la retraite après plus de 38 ans de bons et sportifs services", rappelle Nicolas Domenach.



"En regardant cette vidéo virale qui fait un malheur sur le Net - elle a déjà été vue plus de 250.000 fois -, on a les larmes aux yeux, tel ce maître, tels tous ces enfants qui raccompagnaient, avec les honneurs dus à son dévouement, ce héros obscur du quotidien, comme il en est tant, mais qu’on ignore si souvent", poursuit le journaliste, qui a une pensée pour "tous ces enseignants qu’on a laissé partir sans leur dire merci alors qu’ils ont changé notre vie".

Il faudrait commencer à parler de ces serviteurs de l'État autrement, avec respect Nicolas Domenach Facebook Twitter Linkedin

Car les enseignants n'ont pas bonne presse. "On les fait passer pour des feignants, des privilégiés", tonne Nicolas Domenach. "Mais c’est toute l’administration française qui passe pour une planque où l’on s’occupe à compter ses points de retraite et où l’on jette l’argent par les fenêtres", constate-t-il.



"Il faudrait commencer à parler de ces serviteurs de l'État autrement, avec respect", implore-t-il. "Alors, avec tous les enfants du collège Paul-Fort, j’ai envie d’applaudir monsieur Alain Donnat, maître émérite qui le mérite à l’instar de tant d'autres", lance le journaliste.