publié le 26/03/2017 à 09:50

Leonardo, un petit Grenoblois de 11 ans, rêve de jouer au foot. Mais il souffre d'une maladie génétique, la dystrophie musculaire, qui le cloue sur un fauteuil roulant. Leonardo ne veut pas pour autant renoncer à son rêve. Car à Grenoble, il existe pour les handicapés un club de football en fauteuil électrique. Il veut intégrer cette équipe.



"Il lui faut pour cela avoir un fauteuil adapté, très solide, avec des amortisseurs. Un fauteuil qui coûte 12.000 euros", précise Andreia, sa maman. Problème, la mère de Leonardo est femme de ménage. Elle n'a pas les moyens de financer un tel achat. Alors elle a décidé de lancer un appel aux dons sur internet, accessible à l'adresse www.lepotcommun.fr. "Nous demandons aux gens de nous aider. Car pour Leonardo, pouvoir jouer au foot serait une véritable bouffée d'oxygène. Mon fils souffre beaucoup avec sa maladie. Pratiquer une telle activité sportive lui permettrait de retrouver le sourire", confie Andreia.

Un très bon élève qui rêve de ballon rond

Leonardo, qui affronte courageusement sa maladie, lance aussi un message à destination des grands clubs français comme le PSG, Marseille ou Lyon : "S’ils pouvaient m'aider, ce serait super. Je rêve depuis toujours de jouer au foot. Mon idole, c'est Cristiano Ronaldo." Malgré son handicap, Leonardo est un très bon élève et collectionne les bonnes notes dans sa classe de 6ème. Andreia, sa maman, a quitté le Portugal afin de trouver des soins adaptés pour son fils en France. Elle se démène jour et nuit pour l'assister. Et même si elle parle quatre langues, elle a décidé d’être femme de ménage pour pouvoir s’occuper au maximum de Leonardo.