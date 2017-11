publié le 21/11/2017 à 05:30

Une filière internationale de trafic de drogue a été décapitée dimanche 19 novembre dans la région bordelaise par des policiers français, appuyés par leurs collègues espagnols et l'agence anti-drogue américaine. Ils ont saisi 1,2 tonne de cocaïne dans une villa de Lacanau (Gironde) et interpellé 23 suspects.



La drogue provenait directement de Colombie et avait été acheminée par avion, a précisé une source proche de l'enquête, menée "en étroite collaboration internationale avec la Colombie, l'Espagne et les États-Unis". "La DEA américaine (agence antidrogue) a participé à la réalisation de cette saisie dans le cadre d'une enquête de longue haleine", a ajouté cette source proche du dossier, précisant qu'une enquête avait également été ouverte en Colombie.

Le coup de filet, orchestré par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) avec la direction centrale de la Police judiciaire, la BRI locale et les PJ de Paris et Bordeaux, a notamment visé dimanche une villa de Lacanau, station balnéaire située sur la côte atlantique, qui "servait de lieu de stockage de la marchandise".

Au total, 8,5 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2016

"C'est une saisie importante", a-t-on appris des sources proches du dossier. Au total, 8,5 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2016, selon la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). En juin dernier, onze trafiquants étrangers (des Grecs, un Moldave, un Irakien et un Espagnol) avaient été interpellés sur une plage des Landes et dans une maison à proximité avec 1,7 tonne de cocaïne.



Voici presque un an jour pour jour, c'est dans un entrepôt d'une zone industrielle de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) que la police avait découvert plus d'une tonne de cocaïne, d'une valeur marchande de 100 millions d'euros, ainsi que plus d'un million d'euros en espèces.



La drogue avait été acheminée jusqu'à l'aéroport de Biarritz en jet privé depuis la Colombie. Dix personnes avaient été mises en examen à l'issue de cette opération, quatre de nationalité colombienne, deux espagnole, deux néerlandaise, une guatémaltèque et une de nationalité française domiciliée au Pays-Bas.