publié le 18/07/2017 à 07:17

"Ma France à moi c'est plus d'humanité, plus du 'Attention à ton voisin'", explique Fredo. Il aime être sur son vélo jaune. Tous les jours, il distribue le courrier dans ce quartier pavillonnaire où il connait presque tout le monde. "J'essaie toujours d'apporter ma bonne humeur. Parce que pour les gens, la vie n'est pas facile. Si en plus ils tombent sur un facteur qui râle, ça va pas le faire", explique-t-il. "Vous donnez peu aux gens, mais c'est dingue ce qu'ils vous rendent. C'est pour ça que j'aime ce métier déjà", poursuit-il.



Fredo le dit lui-même : il est un facteur à l'ancienne. Il connait toutes les adresses et tous les noms. Il s'arrête pour dire "bonjour" et prendre des nouvelles. Pour beaucoup, Fredo fait partie de la famille. Et il est fier de cette confiance. "Tout part d'une lettre (...) Le facteur c'est celui qui apporte une mauvaise ou une bonne nouvelle. Il apporte même sa présence quand il n'y a pas de courrier", raconte-t-il.

Fredo est comme ça : il aime rendre service. Surtout aux personnes âgées. Tous les jours, il passe voir Clara, une dame de 84 ans lourdement handicapée. En plus du courrier, il lui apporte des pack d'eau ou de lait quand elle en a besoin.

Fredo, facteur près de Rouen depuis 33 ans Crédit : RTL / Émilie Baujard