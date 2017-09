Finistère : une cheffe d'entreprise rouée de coups décède

publié le 01/09/2017 à 22:03

C'est tout un village qui est sous le choc en Bretagne. À Névez, dans le Sud-Finistère, une cheffe d'entreprise de 62 ans a été rouée de coups, notamment au crâne, lundi 28 août alors qu'elle sortait de son domicile. Transportée à l'hôpital de Quimper, elle est décédée des suites de ses blessures, deux jours plus tard. Le parquet de Brest a ouvert une information judiciaire auprès du pôle d'instruction criminelle pour "assassinat contre X", vendredi 1er septembre.



"On ne parle que de ça dans la commune. Les gens ont peur, a expliqué un promeneur au Télégramme. Surtout les femmes. Certaines craignent un rôdeur et ne veulent plus sortir seules." La victime était à la tête de l'entreprise Sodibox, qui fabrique des matériels pour prélèvements en biologie médicale, animale et alimentaire. Située dans le village, elle emploie une vingtaine de personnes.

Une très proche voisine témoigne aussi dans le quotidien local : "Ce matin-là, j'ai entendu des cris à deux ou trois reprises. Il était 8 heures environ." "On n'a jamais senti de tension ni rien entendu de bizarre. Ici, tout le monde s'entend bien", ajoute un autre voisin. Le parquet et la gendarmerie n'ont pas communiqué davantage d'éléments.