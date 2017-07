Filmés en pleins ébats à Cherbourg, ils affirment ne pas avoir de souvenirs

publié le 03/07/2017 à 11:10

Souvenirs ou pas, leurs ébats publics pourraient leur coûter cher. Après la diffusion sur Facebook d'une vidéo montrant un jeune couple ayant une relation sexuelle sur la voie publique à Cherbourg (Manche), deux personnes d'une vingtaine d'années ont été entendues par la justice, vendredi 30 juin, et déclarent ne pas se souvenir de l'épisode, rapporte Le Dauphiné Libéré.



Dans la vidéo, diffusée le lendemain des faits et supprimée du réseau social américain, les deux jeunes gens dévêtus semblent ne pas être dans leur état normal. À la suite de cette scène, aucune plainte n'a été déposée auprès de la justice, mais celle-ci a tout de même décidé d'investiguer. Une procédure judiciaire a donc été ouverte pour déterminer l'identité des amants d'un soir et leur état lors des faits.

D'après Le Dauphiné Libéré, les deux protagonistes ont déclaré, lors de leur audition, ne pas avoir passé la soirée dans le même établissement de nuit de Cherbourg et n'avoir aucun souvenir de ces moments. De la même manière, ils n'ont pu expliquer comment ils se sont retrouvés dans ladite situation, affirmant avoir découvert la vérité le lendemain sur les réseaux sociaux.



Le parquet pourrait décider de suites pénales dans ce dossier. S'il était poursuivi pour exhibition sexuelle, le couple encourrait une peine maximale d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.