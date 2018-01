publié le 04/01/2018 à 18:02

L'écrivain et journaliste est décédé le 7 août dernier, dans un accident de voiture. C'est Alice Bertheaume, sa compagne, qui était au volant cette nuit-là. Gonzague Saint Bris était installé sur le siège passager, tous deux rentraient d'un vernissage et d'un dîner dans un célèbre restaurant de Deauville. L'accident s'était produit peu après minuit dans un virage sur l'ancienne route reliant Caen à Rouen, à proximité de Pont-L'Évêque. Et pour une raison que les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à éclaircir, la voiture, qui roulait trop vite, est sortie de la route et a percuté un arbre.



Dans le choc, violent, Gonzague Saint Bris et Alice Bertheaume ont été éjectés du véhicule, et l'écrivain est décédé sur le coup. Sa compagne comparaîtra mardi 9 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Lisieux, où elle est poursuivie pour homicide involontaire commis par conducteur du véhicule, sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite excessive eu égard aux circonstances.

Né en janvier 1948 à Loches, Gonzague Saint Bris a signé une cinquantaine d'ouvrages, essentiellement des biographies. Son dernier livre, Les Aristocrates rebelles (éd. Les Arènes) est sorti en librairie le 30 août. C'est également à cet écrivain et journaliste que l'on devait le festival littéraire la Forêt des Livres, qu'il avait créé il y a 22 ans.