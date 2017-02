Faut-il interdire le ski hors-piste ?

RTL MIDI

Crédit : AFP / GAIZKA IROZ Une intervention de la gendarmerie de montagne lors d'une avalanche en Haute-Savoie (photo illustration).

par Vincent Parizot , Sophie Aurenche publié le 14/02/2017 à 10:55

En pleines vacances, trois touristes et leur moniteur de surf ont perdu la vie à Tignes (Savoie) dans l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison.





"Le bilan définitif est de quatre victimes", a déclaré le sous-préfet d'Albertville, Nicolas Martrenchard, en annonçant la levée des recherches entreprises depuis la matinée

.

De premières informations avaient laissé craindre un bilan beaucoup plus lourd, les secours évoquant un groupe de huit personnes accompagnées d'un moniteur. Mais seules quatre victimes décédées étaient rapidement sorties de la coulée.



D'ultimes vérifications ont porté sur une cinquième personne qui se trouvait avec le groupe "quelques minutes avant le drame" et qui était censée attendre les autres au bas de la piste.



"Au cours de son audition par les CRS, cet adolescent nous a confirmé la certitude que la catastrophe n'a fait que quatre victimes", a ajouté le sous-préfet.



La confusion initiale sur la composition du groupe serait due à une double prise en compte des inscriptions à cette sortie, sur internet et via le moniteur.



Les quatre morts étaient des surfeurs de nationalité française habitués de la station, qui "cheminaient" à pied quand ils ont été emportés par une plaque à vent.



Parmi eux, on comptait un père de famille de 48 ans, son fils de 15 ans et le demi-frère de ce dernier, 19 ans. Ils étaient tous originaires du sud de la France. Leur moniteur était quant à lui âgé de 59 ans.



Ils étaient tous porteurs d'un équipement de détection de victime d'avalanche. "Ils avaient déjà emprunté ce hors-piste plus tôt et ils voulaient le faire une deuxième fois", selon les secours.



La coulée, spectaculaire, s'est produite sur environ 400 mètres sur le secteur hors-piste de la Tovière, à quelques dizaines de mètres seulement des remontées mécaniques. C'est le personnel de la station qui a donné l'alerte à 10H35.



Lundi, le risque d'avalanche était de 3 sur une échelle de cinq. Qualifié de "marqué" par Météo-France, ce niveau prévient que des avalanches sont "possibles parfois même par faible surcharge et dans de nombreuses pentes".



C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la saison de ski, qui a démarré tardivement cette année en raison d'un manque de neige avant la mi-janvier.





