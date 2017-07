Faut-il instaurer un diplôme pour les parents qui ont arrêté de travailler pour élever leurs enfants ?

publié le 24/07/2017 à 12:30











Lors de son audition par la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, jeudi 20 juillet, la secrétaire d’État Marlène Schiappa a fait cette annonce, déjà évoquée en mai dernier : «Un certain nombre de femmes, notamment dans des banlieues ou des zones rurales, ont eu des enfants jeunes, et se retrouvent sans qualification, sans expérience professionnelle à l'âge de 25, 30, 35 ans sur le marché du travail, avec un CV qui est une page blanche, qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont comme seul argument dans les entretiens d'embauche que de dire “J'ai élevé mes enfants”, a-t-elle défendu. Nous sommes en train de voir si nous pouvons transformer cette expérience en CAP petite enfance, en diplôme d’État, en brevet d’État d'éducatrice de jeunes enfants».



L'idée est donc de mettre en place une validation des acquis d'expérience (VAE) concernant toute personne sans diplôme, en fin de congés parental. Cette VAE donnerait le droit à un CAP Petite Enfance.



Les associations féministes et les professionnels du secteur de la petite enfance montent au créneau.

