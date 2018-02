Faut-il accorder une plus grande autonomie à la Corse ?

publié le 05/02/2018 à 11:10

Emmanuel Macron effectue mardi et mercredi l'un des déplacements les plus sensibles depuis son entrée à l'Elysée en se rendant en Corse, où il est très attendu sur sa vision de l'avenir de l'île, 72 heures après une manifestation à l'appel des dirigeants nationalistes.



Le président va d'abord commémorer demain matin le 20e anniversaire de l'assassinat du préfet de Corse Claude Erignac, tué le 6 février 1998, alors qu'il se rendait au théâtre avec son épouse, à Ajaccio.



Emmanuel Macron présidera une cérémonie sur les lieux et la place attenante sera rebaptisée "place Claude Erignac", avec la possible présence de la veuve du préfet, Dominique Erignac.

Le président nationaliste de la Collectivité unique de Corse Gilles Simeoni y assistera, mais pas son collègue de l'Assemblée de Corse Jean-Guy Talamoni.

Qu'attendent les dirigeants nationalistes ? Pour Jean-Guy Talamoni, il faut qu'Emmanuel Macron vienne avec "un esprit ouvert" et "adresse un signal très fort d'ouverture et de dialogue", loin de "l'indifférence" dont il a fait preuve, selon lui, jusqu'à présent.



"Les gens ne sont pas dans une logique de tension", a affirmé Gilles Simeoni après la manifestation qui a rassemblé samedi à Ajaccio près de 6.000 personnes selon la préfecture, plus de 22.000 selon les organisateurs, pour "convaincre" Emmanuel Macron d'"ouvrir un dialogue".



Les deux dirigeants étaient sortis déçus d'entretiens à Paris les 22 et 23 janvier avec le Premier ministre Edouard Philippe et le président LR du Sénat Gérard Larcher.



Fait notable, les élus macronistes à l'Assemblée de Corse ont voté vendredi une motion reprenant les principales revendications nationalistes. Une position qu'a désavouée dimanche Christophe Castaner, le patron de LREM.



Outre une "mention spécifique dans la Constitution", les nationalistes voudraient une plus grande autonomie, avec notamment un statut fiscal et social, comme certains territoires d'Outre-Mer tels la Nouvelle-Calédonie ou la Martinique.



Ils réclament aussi la co-officialité de la langue corse, qui déboucherait sur le bilinguisme dans l'administration ou la justice.





Faut-il accorder une plus grande autonomie à la Corse ? Nous vous invitons à répondre à la question du jour.

Faut-il accorder une plus grande autonomie à la Corse ? Oui

Non

Ne se prononce pas