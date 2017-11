publié le 03/11/2017 à 11:04

Que s'est-il passé dans la maison des De Bisschoop ? Le 31 octobre dernier, cinq membres de cette famille, les parents et leurs trois enfants, ont été découverts morts dans leur maison, dans l'Aisne. Évoquée peu après le drame, la piste du drame familial semble se confirmer pour les enquêteurs. "Il n'y a aucune zone d'ombre, l'intervention d'un tiers est exclue. C'est la même arme qui a été utilisée", confie une source judiciaire. Il semblerait que le père de famille, Pierre De Bisschop 47 ans, ait tué sa femme Céline, 47 ans, et leurs trois enfants Pierre, Marion et Baudouin, âgés de 20, 18 et 12 ans.



À Nouvion-et-Catillon, où vivait et travaillait la famille, personne ne comprend ce qui a pu se passer. "Je n'ai pas dormi de la nuit, je tourne en rond, je n'arrive pas à m'expliquer un tel drame", souffle au Parisien l'un des vingt salariés qui travaillaient sur l'exploitation agricole.

"Le couple n'avait aucun problème, les enfants étaient en bonne santé et faisaient de bonnes études, les affaires marchaient très bien. Je retourne le problème dans tous les sens, je passe toutes les hypothèses en revue mais impossible de trouver une explication", se désole Thierry Lecomte, le maire.

Le profil psychologique du père scruté

Les multiples auditions réalisées ont pour le moment écarté la piste d'un drame causé par des problèmes financiers ou familiaux. "Peut-être faut-il chercher du côté du profil psychologique du père. C'était un homme extrêmement perfectionniste qui s'était exclusivement consacré au travail. Peut-être qu'à un moment donné un grain de sable s'est mis à gripper la machine et qu'il ne l'a pas supporté... Mais, en l'absence de la moindre lettre d'explication, on aura du mal à obtenir une réponse", explique au Parisien une source proche du dossier.



Un salarié a confié au quotidien que Pierre De Bisschop était un homme entier et dédié à son travail. "Il était exigeant, c'est certain. Mais, dans notre branche, c'est normal. C'était un homme qui avait toujours su rebondir et qui voulait avancer en permanence. Je pense qu'il était épanoui, sinon il ne se serait pas autant impliqué."

La rédaction vous recommande Aisne : cinq membres d'une même famille retrouvés morts