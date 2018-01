publié le 12/01/2018 à 19:58

C'est un maire à la générosité hors du commun. Benoît Hennart, élu à Quittebeuf (Eure), refuse de voir son petit village mourir. Comme dans de nombreux villages ruraux de France, dans sa commune de 642 habitants, presque tous les petits commerces ont fermé ces dernières années.



Pour lutter contre cette désertification, le maire a décidé de s'engager personnellement en contractant un prêt personnel pour faire revivre un commerce comme le raconte Le Parisien. Il vient donc d'investir 200.000 euros sur ses fonds propres pour acquérir un ancien commerce et que la petite commune de Quittebeuf retrouve un café-restaurant.

En plus de contracter un prêt sur vingt ans, ce maire pas comme les autres a même réalisé lui-même les travaux ! Ce café-restaurant sera géré par un jeune de 25 ans qui lui versera un loyer de 500 euros par mois. "On était très motivés pour ouvrir un café en milieu rural et M. le maire nous a offert une possibilité en or. À nous de tout mettre en œuvre pour le faire vivre", explique Pierre Sanchez, le nouveau patron du bar.

Le maire a déjà permis la réouverture d'une boulangerie

"C'est toute une vie qui reprend. On se retrouve autour d'un café ou d'un verre à l'apéritif. C'est la vie collective qui est sauvée et puis, pour le moral de ceux qui sont seuls, c'est vraiment génial !", confie avec enthousiasme un des habitants de la commune. Une volonté de dynamiser sa commune qui n'est pas nouvelle pour le maire.



En effet, il avait déjà permis la réouverture d'une boulangerie en menant bénévolement les travaux avec l'aide de ses enfants. L'édile ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Benoît Hennart espère dans les prochains mois "s'attaquer" à une autre bâtisse. Après le café-restaurant et la boulangerie, le maire souhaite permettre l'ouverture d'une nouvelle boucherie.