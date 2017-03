Eure-et-Loir : un sexagénaire retrouvé chez lui en état de momification

publié le 20/03/2017 à 18:40

Une macabre découverte a eu lieu dans l'Eure-et-Loir, à Cloyes-les-Trois-Rivières, vendredi 17 mars. Un homme d'une soixantaine d'années a été retrouvé à son domicile dans un état avancé de momification. D'après les informations de l'Écho républicain qui relaie l'information, le corps, trouvé allongé sur un canapé, serait celui du propriétaire de l’habitation, lequel "possédait plusieurs pied-à-terre dans le coin".



Des voisins, surpris parce qu'ils ne le voyaient plus, ont informé les autorités de sa disparition et ont "fait enfoncer la porte" de son domicile, selon les explications du maire de Cloyes-les-Trois-Rivières, Philippe Vigier. La gendarmerie s'est rendue sur place assistée d'une équipe de techniciens en identification criminelle. Une autopsie soit déterminer si l'homme, dont le corps a été transféré à Garches (Hauts-de-Seine) est décédé ou non d’une mort naturelle.