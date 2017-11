publié le 11/11/2017 à 02:50

La justice américaine s'est penchée sur un mariage peu banal. Le fait que l'union entre Patricia, 44 ans, et Misty, 26 ans, ait duré un an et demi tient en effet du miracle. Et pour cause, Patricia Spann n'est autre que la mère de Misty, selon une information du Telegraph repérée par BFMTV. Les deux femmes ont été arrêtées sitôt le lien familial découvert par les autorités.



La mère de famille a perdu la garde de ses trois enfants il y a longtemps. Misty et ses deux frères ont été confiés à leurs grands-parents il y a quelques années. Mais Patricia et sa fille se sont retrouvées en 2014 avant de sceller leur union incestueuse en mars 2016. Pour toute défense, la mère de famille assure qu'elle ne savait pas qu'il était interdit d'épouser sa fille, tant que les noms de famille étaient différents. Les juges trancheront...

Pour vouloir faire subir ça à sa propre fille, quel genre de personne êtes-vous ? Cody, fils de Patricia Spann Partager la citation





Mais le passé de Patricia Spann ne plaide pas en sa faveur. Loin de là. Car la mère avait déjà épousé l'un de ses fils, Jody, en 2008. Considéré comme de l'inceste et prohibé par la loi de l'État d'Oklahoma, le mariage avait été cassé quelques années plus tard.



Quant à Cody, le troisième de la fratrie, il ne semble pas porter sa génitrice dans son cœur. "Elle a forcé ma sœur à faire ça, beaucoup de gens le savent. Pour vouloir faire subir ça à sa propre fille, quel genre de personne êtes-vous ?", a-t-il tempêté dans les médias américains.



Misty a plaidé coupable des faits qui lui étaient reprochés et été condamnée à 10 années de probation. Sa mère, qui a plaidé non-coupable, doit être jugée en janvier 2018.