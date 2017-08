publié le 02/08/2017 à 03:55

"Le meurtre intentionnel, impitoyable et effroyable d'un enfant innocent". Tels sont les mots employés par le juge de district David Campbell pour décrire l'acte d'une jeune mère de 23 ans, condamnée ce lundi à 20 ans de prison pour le meurtre de son bébé. La jeune femme, originaire de l'Arizona, a plaidé coupable d'avoir assassiné sa fille de 17 mois, en septembre 2016.



Elle a "laissé sa fille dans le désert pendant quatre jours et quatre nuits, avant de récupérer le corps et de l'enterrer dans un trou d'animal", décrit le rapport de police rendu public ce mardi 1er août et repris par le magazine américain Time. "Les jours qui ont suivi, elle passait du temps avec ses amis pour manger une glace, et postait des photos d'elle sur Facebook", est-il également détaillé dans le communiqué.

L'enfant, née avec des traces de méthamphétamine - une drogue de synthèse - dans le système, avait passé la majeure partie de sa vie sous la responsabilité des services sociaux, avant d'être rendue à sa mère deux mois avant qu'elle ne la tue. La jeune femme, qui encourait l'emprisonnement a perpétuité, a finalement été condamnée à 20 ans de prison.