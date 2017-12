États généraux de l'alimentation : Travert veut rassurer les consommateurs

publié le 22/12/2017 à 07:07

Le bilan des états généraux de l'alimentation achevés jeudi 21 décembre sont en demi-teinte, mais le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation reste optimiste. Stéphane Travert, invité de RTL ce vendredi 22 décembre, assure que les mesures prises lors des consultations n'impacteront pas le porte-monnaie des consommateurs. Il n'y a selon lui "pas de raison" de dépenser plus, malgré les ambitions de mieux rémunérer les producteurs, tout en assurant une marge aux distributeurs.



"Pourquoi serait-ce le consommateur final qui serait perdant là-dessus ?", interroge Stéphane Travert, tandis que le principal intéressé - le consommateur - s'inquiète d'une hausse du prix de produits de grande consommation, comme le lait. Mais contenter tout le monde ne se fera pas au détriment du consommateur assure le ministre. "Nous avons mis, dans la loi qui sera présentée en début d'année, une mesure qui permettra demain à la grande distribution de vendre un produit au moins 1,10 euro si elle l'a achetée 1 euro au producteur", explique-t-il. C'est une manière d'empêcher une compression trop forte des prix sur un certain segment."

Quant à savoir qui paiera les 10 centimes de revient au distributeur, l'explication reste floue. "Il va falloir construire un prix, affirme Stéphane Travert. Et le juste prix, c'est celui qui rémunère tous les maillons de la chaîne". L'objectif, selon le ministre est de "travailler sur la montée en gamme" des produits, en "améliorer la qualité parce qu'il y aura plus de segmentation, plus de diversité", assure-t-il. 2018, année d'une utopie de la consommation ?