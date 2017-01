Une bande de jeunes en quête de vengeance a détruit des véhicules, des halls d'immeubles et un appartement dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier.

par François Quivoron publié le 16/01/2017 à 14:09

La nuit du samedi 14 au dimanche 15 janvier a été particulièrement agitée à Juvisy-sur-Orge. Un quartier de cette commune de l'Essonne a été le théâtre de violences commises par une bande de jeunes, qui ont détruit, au hasard, des voitures, des halls d'immeubles et un appartement. "Sur les coups de 20 heures, une bande d’une vingtaine d’individus est descendue du bus à proximité de la résidence du Petit Merlet. Ils ont pris pour cible cette résidence dans une scène de véritable guérilla urbaine", a raconté Robin Reda, le maire de la ville, sur franceinfo.



Un règlement de comptes entre bandes rivales expliquerait ce déchaînement de violences. Plusieurs interpellations auraient eu lieu à Athis-Mons, une commune voisine, selon le maire. Les jeunes, armés de barres de fer, de battes de baseball et même de sabres, étaient à la recherche d'un homme, sans doute pour une vengeance. "Manifestement, ils n’ont pas trouvé cette personne, ils se sont trompés d’appartement. Les habitants sont restés médusés devant cette scène, traumatisés devant ces événements tragiques", a regretté Robin Reda.



Les occupants de l'appartement saccagé, un père de famille qui "n’avait rien à faire dans cette histoire" et son bébé, seraient sous le choc. Comme le reste des habitants du quartier, qui réclament "une présence policière, une sécurité de tous les jours" et "une réponse pénale puisque ce sont souvent des récidivistes qui commettent ces actes", d'après le maire de Juvisy-sur-Orge.