Erwann Menthéour : "90% de notre alimentation est d'origine industrielle"

Erwann Menthéour a publié un livre intitulé "Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants", un cri d'alarme contre l'industrie alimentaire.

par Florence Cohen publié le 09/02/2017 à 21:04

Le journaliste et écrivain Erwann Menthéour a publié un ouvrage dans lequel il dénonce les dérives de l'industrie alimentaire et ses conséquences sur la santé et l'avenir de nos enfants. Intitulé "Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants", le titre du livre de cet ancien coureur cycliste utilise des mots forts. Erwann Menthéour explique : "On empoisonnent nos enfants car aujourd'hui 90% de notre alimentation est d'origine industrielle", déclare l'écrivain.



Il poursuit : "On est à un carrefour sociétal, tant au niveau sanitaire qu'environnemental [...] Ce qu'on mange a une conséquence directe sur l'environnement, 45% des gaz à effet de serre sont directement lié à notre surconsommation de viande et à l'élevage industriel." Selon lui, 93% des produits industriels vendus dans les grandes surfaces contiennent du sucre, du sel et du gras, des produits qui sont connus pour rendre le consommateur dépendant.

"En 2030, 35% de la population française sera obèse"

Pour autant, le journaliste rappelle que c'est avant tout le client qui décide : "Nous sommes le pouvoir car nous avons une arme de construction ou de destruction massive dans la poche : on a une carte de crédit". L'histoire a déjà prouvé que les industriels s'adaptaient à la demande. Face aux nombreux débats concernant la santé et l'avenir de notre planète, les grandes surfaces ont évolué leur mentalité et en développant le secteur bio.





Pourtant, de nombreux progrès restent à faire et le poids des gros groupes internationaux sont parfois bien plus lourds que celui des gouvernements eux-mêmes : "En 2030, 35% de la population française sera obèse [...] Un homme sur deux sera stérile à cause des perturbateurs endocriniens ", assure le journaliste."Nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent que refusent d'aborder les politiques parce qu'ils sont confrontés à des bassins d'emplois et des lobbies bien plus forts qu'eux". Coluche disait en 1982 : "Quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour plus que ça se vende".