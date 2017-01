INVITÉE RTL - Cécile De Ram et Sylvie Paré racontent leur expérience de prof en milieu carcéral dans "L'école en prison, une porte de sortie", aux éditions du Rocher.

"Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison" écrivait Victor Hugo. Cécile De Ram et Sylvie Paré, elles, ont décidé d'enseigner directement en prison, à Nanterre. Elles racontent leur quotidien dans L'école en prison, une porte de sortie, publié aux éditions du Rocher. Alors où puisent-elles leur énergie ? "Grâce aux prisonniers et aux victoires de nos élèves, et ce, malgré le milieu dans lequel ils évoluent", livre Cécile De Ram. Toutes deux auparavant enseignantes dans le primaire et en maternelle, les deux profs ont eu envie de changer d'air, de sortir de leur zone de confort. "Le milieu carcéral m’intéressait beaucoup tout d'abord parce que je voulais comprendre la notion d'enfermement mais aussi parce que ce n'est absolument pas dédié à l'enseignement", retrace Sylvie Paré.



Elles enseignent depuis l'apprentissage de langue jusqu'à un niveau terminale et font face à des élèves, mineurs ou adultes très motivés pour la plupart. "Ils sont très demandeurs de notes par exemple, on essaye de mettre en place des évaluations qui soient valorisantes pour eux", détaille Cécile De Ram. S'il est vrai que certains détenus sont impulsifs et ne supportent pas la frustration, "nous les aidons à se canaliser". Plus important encore, les deux enseignantes se sentent respectées au sein de la prison. "Le prof a encore une aura importante. On ne représente pas l'autorité mais le savoir".