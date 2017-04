publié le 02/04/2017 à 23:32

C'est une nouvelle superficie dont peuvent désormais profiter tous les Parisiens en promenade. Dimanche 2 avril, la maire PS Anne Hidalgo a inauguré le parc "Rives de Seine", un espace de détente sur les bords du fleuve. "Cela fait 15 ans que l'on rêvait de redonner aux piétons, aux enfants, l'usage de cette magnifique promenade", a affirmé la maire socialiste de Paris en marchant le long de la Seine, dont les deux rives forment désormais un parc urbain de huit hectares avec jeux et animations.



Face aux journalistes et aux Parisiens venus découvrir la promenade, Anne Hidalgo a célébré ce "moment de fête" et "50 ans d'autoroute urbaine qui se terminent définitivement aujourd'hui". "Nous ne sommes pas antivoitures, nous sommes antipollution", a insisté la maire de la capitale, après avoir lancé un "Vive la vie, vive Paris et vive la respiration". Une précision apportée suite à une polémique insistante. Car si les badauds sont ravis, les automobilistes le sont beaucoup moins.

Les Parisiens motorisés mécontents

La rive droite de la Seine, dont les berges sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco, est officiellement interdite aux voitures depuis le 21 octobre par arrêté municipal, sur 3,3 km du quai bas le long de la Seine, de l'entrée du tunnel des Tuileries (Ier arrondissement) à la sortie du tunnel Henri-IV (IVe). Une mesure qui continue à agacer les Parisiens motorisés. "Cela ne sert à rien, c’est des conneries", s'énerve une personne interrogée par LCI, tandis qu'une autre assure que "tout est pensé pour les Parisiens. Ceux qui viennent de l’extérieur sont les laissés pour compte." Ce qui n'a pas empêché les promeneurs de ce dimanche 2 avril de profiter de cette nouvelle portion piétonne.