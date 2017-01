La Chine a débuté les festivités du Nouvel an ce samedi 28 janvier. Le Nouvel an lunaire dit au revoir à l'année du Singe pour accueillir celle du Coq de feu.

par Valentine De Brye publié le 28/01/2017 à 22:04

La Chine a célébré ce samedi 28 janvier son Nouvel an, placé cette année sous le signe du Coq de feu. Plus d'un milliard de citoyen à travers le monde ont ressorti du placard enveloppes rouges et pétards afin d'annoncer la nouvelle année comme il se doit. Danses de rues, marionnettes et feux d'artifice étaient de mise à Hong Kong notamment. Pendant ces festivités, les aînés distribuent aux plus jeunes des étrennes offertes dans des enveloppes rouges.



Adieu l'année du Singe qui laisse place au Coq de feu qui s'étendra jusqu'au 15 février 2018. Dans l'astrologie chinoise ,les personnes nées sous le signe du coq de feu sont aimables, sociales, franches et loyales. En Chine, chaque année correspond à un animal qui représente un des 12 signes astrologiques chinois. Pour l'année 2017, six millions de Chinois devraient quitter leur pays pour rejoindre leur famille et se déplacer principalement en Asie. Le nouvel An chinois constitue tout les ans la plus grande migration humaine du monde.



En France, cet événement est également célébré, mais cette année à Paris le défilé qui avait lieu ce samedi 28 janvier à République a du être annulé pour des raisons de sécurité. En revanche, le prochain défilé du Nouvel an lunaire à Paris est prévu le 5 février dans le 13e arrondissement.