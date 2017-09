Ouragan Irma : les cas de pillages entraînent une "polémique politique"

publié le 10/09/2017 à 23:35

Le gouvernement, seul contre tous ses opposants. Invité du Grand Jury de RTL LCI et Le Figaro ce dimanche 10 septembre, Eric Ciotti a eu "des mots très durs sur le gouvernement et sur Gérard Collomb", résume Benjamin Sportouch, journaliste politique de RTL. Le député LR des Alpes-Maritimes demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'action du gouvernement pour empêcher la gestion des pillages dans les Antilles. "On va vers une polémique politique, estime Benjamin Sportouch. Comment les Français vont-ils la recevoir ? On sent bien que pour Ciotti, c'est aussi une manière de faire vivre l'opposition".





"Le gouvernement a eu un peu peur samedi soir", considère pour sa part Christophe Jakubyszyn, chef du service politique de TF1. Une réunion d'urgence s'est tenue à l'Élysée samedi 9 septembre au soir. La question qui se posait alors était selon lui "est-ce que la sécurité physique des personnes et des biens, non pas liée à la présence de l'ouragan mais à la présence parfois de pillards et de personnes qui commettent des délits", cette sécurité est-elle assurée ? "La question s'est vraiment posée", affirme Christophe Jakubyszyn.