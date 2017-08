publié le 17/08/2017 à 15:14

La rentrée des écoles maternelles et élémentaires ne se fera pas à temps à La Réunion. Initialement prévue pour vendredi 18 août, 18 des 24 maires de l'île ont décidé de repousser cette dernière au mardi suivant. La raison ? Une baisse conséquente des Contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), plus connus sous le noms de contrats aidés. Conséquence : un manque de personnel pour accueillir les élèves "dans de bonnes conditions", commente Stéphane Fouassin, président de l'Association des maires de La Réunion et maire de Salazie.



La situation ne va pas aller en s'améliorant puisque le gouvernement d'Édouard Philippe entend supprimer complètement ces types de contrats. Une suppression qui soulève de vives polémiques, au sein des associations en particulier. De son côté, la Cour des comptes et la ministre du Travail Muriel Pénicaud, les jugent "coûteux" et "inefficace dans la lutte contre le chômage".

Un contrat pour faciliter l'insertion

Plusieurs fois renommé et remodelé, l'emploi aidé existe en France depuis plus de 30 ans. Il a été élaboré afin d'aider les chômeurs à retourner dans la vie active et prend de multiples formes en fonction des personnes à qui il s'adresse.

Il en existe pour les jeunes, pour les seniors, pour ceux qui veulent évoluer dans le secteur marchand... Ils sont en partie financés par l'État, qui verse une aide financière à l'employeur pour pousser ce dernier à embaucher. La somme reçue est censée servir à former plus loin l'employé aidé pour un avenir professionnel plus ambitieux. À la fin du contrat, une attestation d'expérience professionnelle est remise au salarié.



Il n'y a pas d'âge limite pour pouvoir bénéficier de ce type de contrat, mais les citoyens qui touchent des minima sociaux sont prioritaires. Tout comme les jeunes engagés dans un Parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie (PACEA).

Très prisé par les associations et les mairies

Destinés aux chômeurs et aux personnes en difficulté par rapport au marché du travail, les contrats aidés est notamment prisé par les associations et les mairies, dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs...



Ils permettent en effet de trouver des salariés à bas coûts pour des employeurs à peu de moyens grâce à l'aide financière apportée par l'État. D'où l'attrait des associations à but non-lucratif pour ce type de contrat.



Mais également des mairies donc. Sylvie Robert, maire de Saint-Didier-sur-Rochefort (Loire) avait prévu deux contrats aidés dans sa commune pour la rentrée scolaire : une aide cuisinière et une aide maternelle. Ces deux emplois aidés sont aujourd'hui supprimés. "Cela veut dire qu'il faut repenser complètement l'organisation pour toute l'année scolaire", déplore-t-elle sur France Bleu Saint-Étienne Loire.