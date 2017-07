publié le 25/07/2017 à 18:00

Emmanuel Macron avait débuté son mandat sur une hausse des chiffres du chômage de 0,6%, en mai dernier. L'Insee a publié, ce mardi 25 juillet, les chiffres du chômage pour le mois de juin. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,3% sur un mois et compte donc 10.900 personnes de moins. Sur trois mois, cette baisse est de 0,7%, soit 24.900 demandeurs d'emplois de moins. Sur un an, ce pourcentage tombe à 1%.



En comptabilisant les catégories A, B et C, la France compte 5.562.600 personnes sans emploi. La première catégorie regroupe à elle seule 3.483.200 personnes au chômage. Dans un communiqué, il est souligné qu'en "France métropolitaine, sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 1% pour les hommes et de 0,4 % pour les femmes. Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 1,7% pour les moins de 25 ans, de 0,5 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans et de 0,6% pour ceux âgés de 50 ans ou plus".



Muriel Pénicaud a annoncé qu'à partir de fin août, elle ferait chaque trimestre "un commentaire très approfondi" des différentes données concernant l'emploi et le marché du travail. La ministre du Travail a confirmé sur France 2 qu'à l'inverse de ses prédécesseurs, elle ne commenterait pas les chiffres mensuels de Pôle emploi. Elle a ajouté qu'en France, "aujourd'hui, la croissance n'est pas assez riche en emplois" et qu'il fallait "agir sur plusieurs leviers, le code du travail, la formation professionnelle, l'apprentissage, le pouvoir d'achat et ensuite la réforme des retraites".

"Cet ensemble-là va avoir des effets profonds, de long terme sur le chômage".