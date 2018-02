Emploi : 47% des recruteurs ont déjà décelé des mensonges sur des CV

publié le 08/02/2018 à 18:20

Enjoliver la vérité est fréquent dans le monde de l'entreprise. Une ligne supplémentaire sur un CV, parfois inventée de toute pièce, peut ne pas porter à conséquence si les recruteurs n'y voient que du feu. Mais 47% d'entre eux ont déjà décelé au moins un mensonge dans le Curriculum Vitae d'un candidat, d'après une étude relayée par Le Figaro.



L'enquête a été menée par le bureau de recrutement spécialisé Robert Half, qui a interrogé 300 directeurs généraux et managers en charge du recrutement. Ils ont ainsi observé que l'expérience professionnelle était la plus propice à enjolivement ou à mensonge. 55% d'entre eux ont pris des candidats en flagrant délit d'exagération sur leurs responsabilités ou les tâches qu'ils ont réalisées à leurs postes précédents.

53% des personnes interrogées ont également décelé des mensonges dans la formation et la qualification du candidat et 39% dans les compétences techniques. Ils sont 33% a avoir déjà décelé un mensonge dans la maîtrise d'une langue et 17% dans l'estimation du salaire précédent. Pour les recruteurs, une chose est certaine : un candidat pris en flagrant délit de mensonge n'a aucune chance d'obtenir le poste.