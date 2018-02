publié le 02/02/2018 à 14:44

L’exécutif a dévoilé quelques pistes concernant sa réforme de l'État. Le gouvernement réfléchit à appliquer des méthodes du privé au public. Un "plan de départs volontaires" est notamment évoqué, avec pour objectif, la suppression de 120.000 postes promise par le candidat Macron.



"Il y a tout à fait de quoi supprimer 120.000 emplois, voire plus si on se met au standard des pays qui nous ressemble", affirme Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (Ifrap). Et de citer la Suède qui a supprimé 20% de ses agents dans les dernières années, ou encore l'Allemagne qui pourrait en supprimer entre 400.000 et 500.000.

Agnès Verdier-Molinié explique également que le temps de travail est en cause. "Les 1.607 heures, qui sont normalement les 35 heures annualisées, elles ne sont pas effectuées dans la plupart des collectivités et administrations. La Cour des comptes a évalué que ça correspond à plus de 50.000 postes équivalent temps plein qui sont payés, mais qui ne sont pas effectués", indique-t-elle.

Mais Agnès Verdier-Molinié précise que ce plan de départs volontaires ne fera que revenir les effectifs au pécule de départ de la fonction publique. "Il est créé depuis 2008, il n'a eu quasiment aucun résultat (...) Si on compte sur le plan de départs volontaires pour supprimer 120.000 postes, on n'y sera pas, c'est sûr".