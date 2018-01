Emmanuel Macron veut gagner les trois batailles de l'agriculture

publié le 26/01/2018 à 08:11

L'agriculture, un secteur réellement mal en point ? Quand Emmanuel Macron appelle nos agriculteurs à "penser printemps", eux, du fond de leurs fermes, appellent au secours.



Si nous restons le premier producteur agricole européen nous perdons de plus en plus pied face à nos concurrents proches ou lointains. Notre production agricole a globalement reculé de 6,6% en 2016.

Ce serait supportable si les conséquences n'étaient pas scandaleuses : le revenu de 30% de nos paysans est inférieur à 350 euros par mois ; 20% d'entre eux ne peuvent même pas se verser un salaire ; et ,sans surprise, 1.300 exploitations ont été abandonnées en 2016.

Quand on dispose de l'outil rural potentiellement le plus performant d'Europe, on peut trouver des voies de progrès. À condition de lancer d'indispensables transformations. Ce qui signifie gagner trois batailles. Emmanuel Macron les a d'ailleurs bien cernées.

D'abord, la bataille de la production payée à son juste prix. Il faut construire la facture finale des produits agricole en partant de leur coût de fabrication, et pas l'inverse comme l'impose actuellement la grande distribution.



Il faut ensuite remporter la bataille des filières et de la coopération inter-branches. Les Italiens le font efficacement ; il faut s'en inspirer. Enfin, les procédures et les arcanes administratives ubuesques étouffent nos paysans. Il faut, pour relancer leur agriculture, un guichet unique, rapide et efficace. Les Allemands l'ont créé ; il faut s'en inspirer.

Le gouvernement doit accompagner le changement

Tout cela c'est du travail à long terme. Mais peut-on attendre ? En la matière, on peut accélérer le rythme des saisons. Le Président Macron semble déterminé à le faire. D'abord avec la création en cinq ans d'une "filière protéines" (colza et tournesol), destinée en priorité à l'alimentation animale et pas à l'énergie.



Il veut aussi réguler (menaces à l'appui) les rapports entre producteurs, industriels et distributeurs. Enfin et surtout, il devra probablement utiliser les ordonnances pour booster ces transformations.



Si Emmanuel Macron veut sortir nos agriculteurs de l'hiver, il faudra que son gouvernement accompagne et stimule les changements technologiques, environnementaux, commerciaux et réglementaires. Il l'a fait pour les lois sur le travail. Il faudra un engagement au moins aussi fort pour celles sur l'agriculture.