Les patrons des TPE font confiance à Emmanuel Macron

Edouard Philippe et Emmanuel Macron à l'Élysée le 23 mai 2017.

publié le 07/08/2017 à 19:39

Emmanuel Macron, qui a vu sa cote de popularité chuter ces dernières semaines, pourra se consoler avec cette nouvelle publication. Ainsi, les petits patrons continuent de faire confiance au nouveau président de la République, en place depuis trois mois à l'Élysée, selon le baromètre des TPE, réalisé par l'Ifop pour Fiducial.



Si 78% confessent mal connaître le programme du gouvernement d'Édouard Philippe pour les petites et moyennes entreprises, six interrogés sur dix assurent être satisfaits de l'élection d'Emmanuel Macron (62%) et de l'action menée jusqu'à présent (59%).

Ainsi, les deux tiers des patrons des très petites entreprises, employant moins de 19 salariés, se disent satisfaits par le président et son gouvernement. Ils sont 66% à penser que le chef de l'État est la bonne personne pour "améliorer la situation de la France" et 61% estiment qu'il va "favoriser le développement des petites et moyennes entreprises".



La réforme du Code du travail plébiscitée

Sur l'épineux dossier de la réforme du Code du travail engagé par Emmanuel Macron et le gouvernement, ces mêmes chefs d'entreprise affichent leur optimisme. Ainsi, 64% estime que cette réforme va dans le bon sens même si seulement 47% estiment qu'elle va favoriser l'emploi dans les petites entreprises comme la vôtre.



En revanche, le point noir repose sur la transmission des informations. Selon les patrons interrogés, seuls 24% estiment être bien informés sur cette réforme. À l'inverse, 75% ont répondu négativement : 44% "plutôt pas" et 31% "pas du tout".



Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1.003 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés (hors auto-entrepreneurs), interrogés par téléphone entre le 3 et le 19 juillet.