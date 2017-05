"Emmanuel Macron est tenu à un devoir d'audace", affirme Nicolas Domenach

publié le 10/05/2017 à 08:41

"De l’audace, encore de l'audace, toujours de l’audace et la France est sauvée !", clame Nicolas Domenach. "C'est du Danton. Il faudra que ce soit du Macron", avertit le journaliste. "Jusqu'ici le nouveau président a toujours su prendre son risque. Le jeune 'Emmanuel' avait misé sur le candidat François Hollande quand il était au plus bas, plutôt que sur Dominique Strauss-Khan alors qu'il était au plus haut. Puis, le puceau en politique a tout risqué en quittant le gouvernement et son parrain élyséen", rappelle-t-il. "La chance sourit à l'audacieux qui est allé l'arracher avec ses dents du bonheur. L'homme en marche ne peut donc rester immobile, sinon il est mort !", prévient-il.



"Cela veut dire qu'il n'a encore gagné qu'une bataille contre les forces de l'immobilisme et de la réaction", décrypte Nicolas Domenach, selon qui "les déclinistes sont dans les choux, mais guettent leur revanche". Et d'avertir : "L'optimisme d'Emmanuel Macron "est une dynamique qui implique le mouvement, l’initiative, la surprise, et pas d’arrogance, sinon le vieux monde va nous rattraper par ses peurs et ses nostalgies".