publié le 27/05/2016 à 18:18

Emilie Loizeau a sorti son premier album il y a 10 ans, en 2006. On pourrait la catégoriser dans la famille des Thomas Fersen et autre Jeanne Cherhal. Ses influences : Lou Reed et Tom Waits. Elle sort ce vendredi 27 mai Mona, qui est à la fois un album qui s'écoute tel quel, mais qui est aussi une pièce de théâtre musicale. Un retour aux sources pour la chanteuse. "Je viens en partie du théâtre. Donc j'avais envie d'explorer la scène un peu plus que lors d'un simple concert. Pour ce 4e album, j'avais envie d'écrire pour une narration, de faire comme une bande originale de film. Au début, je voulais attendre une rencontre de metteur en scène ou une troupe géniale, et puis je me suis dit que j'allais le faire toute seule", confie la chanteuse au micro de RTL. Dans Le Grand Studio, elle interprète Le fond de l'eau, issu de ce dernier album, et L'autre bout du monde, tiré du disque du même nom de 2009.

> Emily Loizeau - L'autre bout du monde Durée : 03:01 |

Mona raconte deux histoires qui se télescopent : un grand père qui s'engage dans la Navy à 25 ans. Son bateau coule mais il s'en sort. Et puis c'est aussi l'histoire d'une jeune maman qui donne naissance à un bébé de 73 ans. Des intrigues absurdes et poétiques, qu'aurait pu écrire Mathias Malzieu, de Dionysos. L'auditeur peut à la fois écouter le disque tel quel ou se plonger dans le livret de l'album, qui raconte l'histoire. "D'abord je vais jouer sous forme concert. Et puis on va rejouer la pièce en 2017", révèle la chanteuse.



> Emily Loizeau - As a child Durée : 03:09 |

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h