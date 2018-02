publié le 07/02/2018 à 10:20

La Cour des Comptes ne conteste pas l'intérêt des compteurs connectés et intelligents Linky. Les 39 millions qui restent à poser d'ici 2021 doivent permettre par exemple d'éviter les erreurs de facturation qui arrivent trop souvent avec un relevé manuel.



Mais les Sages dénoncent une campagne d'installation de ces nouveaux compteurs faites à la va-vite. L'agent-installateur ne passe que 30 minutes dans chaque foyer. "Insuffisant", regrette la Cour des Comptes, pour bien informer les abonnés et leur expliquer en quoi ce nouveau compteur peut leur être utile pour maîtriser ou réduire leur consommation d'électricité.

De ce fait, une sorte d'incompréhension se développe entre Enedis, la filiale d'EDF en charge du déploiement, et les particuliers qui ont l'impression de subir l'arrivée de ce compteur… Alors qu'il devrait être perçu comme un outil permettant de faire des économies.

La Cour des Comptes demande aussi à Enedis de faire des efforts pour dissiper les craintes que suscitent les compteurs Linky au plan sanitaire à cause de l'exposition au champ électro- magnétique et au plan de la confidentialité. Linky ne doit pas se transformer en mouchard de votre mode de vie et la CNIL doit y veiller, rappelle le rapport.